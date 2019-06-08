NASA відправляє в космос атомні годинники

22 червня NASA за допомогою ракети-носія SpaceX Falcon Heavy відправить у космос атомні годинники, які можуть бути самими точними атомними годинами, коли-небудь запущеними за межі Землі.

В основному, космічні кораблі відправляють інформацію на атомні годинники на Землі, які дозволяють скоординувати час і відправити назад точні навігаційні інструкції.

Але якщо атомні годинники будуть встановлені прямо на борту корабля — вони зможуть самостійно встановлювати час і навігацію, без необхідності зв’язуватися з Землею.

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Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

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ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Суть атомних годинників полягає не в тому, щоб показувати час, а в тому, щоб вимірювати найдрібніші зміни в гравітації, які відбуваються в космосі, оскільки це пристрій є надзвичайно точним і має похибку всього в одну секунду за 9 млн років роботи.

Основним елементом годин є атоми ртуті, які здійснюють так званий атомний перехід після потрапляння під дію електричного поля.

Годинник також захищені кількома магнітами й екраном, які допомагають уникнути зовнішнього впливу на вимірювальний прилад. З допомогою GPS-передавача на орбіті годинник зможуть передавати інформацію на Землю і порівнювати свої показники з іншими атомними годинами.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в США будують гігантські годинник, які пропрацюють 10 тисяч років.

За матеріалами «Фокус»

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