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Експерти розповіли про користь щоденного вживання шпинату для здоров’я

08.06.2019

Вживання шпинату може мати ряд переваг для здоров’я людини. Саме тому фахівці настійно рекомендують включити цю трав’янисту рослину в свій щоденний раціон.

Шпинат має в своєму складі ряд вітамінів, в тому числі A, C, K, B і багато інших. У тандемі вони здатні покращувати зір, зміцнювати імунітет, позитивно впливаючи на стан шкіри і волосся. Крім того, шпинат дозволяє привести в норму рівні холестерину в крові, а амінокислоти, що містяться в траві сприяють зміцненню судин.

Завдяки калію та магнію знижується тиск, що також тягне за собою скорочення ризиків виникнення проблем з серцево-судинною системою. При цьому для максимально позитивного ефекту, передає портал Planet Today, важливо вибирати свіжий шпинат, а зберігати його краще в холодильнику.

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