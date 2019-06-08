Експерти розповіли про користь щоденного вживання шпинату для здоров’я

Вживання шпинату може мати ряд переваг для здоров’я людини. Саме тому фахівці настійно рекомендують включити цю трав’янисту рослину в свій щоденний раціон.

Шпинат має в своєму складі ряд вітамінів, в тому числі A, C, K, B і багато інших. У тандемі вони здатні покращувати зір, зміцнювати імунітет, позитивно впливаючи на стан шкіри і волосся. Крім того, шпинат дозволяє привести в норму рівні холестерину в крові, а амінокислоти, що містяться в траві сприяють зміцненню судин.

Завдяки калію та магнію знижується тиск, що також тягне за собою скорочення ризиків виникнення проблем з серцево-судинною системою. При цьому для максимально позитивного ефекту, передає портал Planet Today, важливо вибирати свіжий шпинат, а зберігати його краще в холодильнику.