Олег Винник познайомив луцьких шанувальників зі своєю дружиною

У Луцьку відбувся грандіозний концерт одного з найбажаніших для українських жінок співака – Олега Винника. Традиційно, на виступ до обласного центру Волині секс-символ української естради приїхав зі своєю половинкою – дружиною та бек-вокалісткою Таїсією Сватко, відомою під сценічним псевдонімом Таюне.

Так, під час концерту «чарівна квітка» Таюне, як лагідно називає свою кохану головний «вовк» країни, виконала три композиції і вразила луцьких шанувальників своєю красою, щирістю та невимушеністю поведінки на сцені, а також професійним вокалом.

До слова, ще донедавна Олег Винник не надто любив розповідати про своє особисте життя, зокрема про свою сім’ю.

Однак, журналістам вдалося з’ясувати, що ось уже багато років як Винник одружений зі своєю однокурсницею із Канівського училища, 44-річною Таїсією Сватко, яка поруч із чоловіком і під час концертів, і в студії звукозапису.

При цьому жителі села Вербівка Черкаськї області, де народився Олег Винник, стверджують, що співак одружився ще на початку 90-х, а весілля гуляли на два села: від нареченої гості їздили через 100 кілометрів на батьківщину Олега, – пише видання Рoliteka.

Також відомо, що подружжя виховує сина-підлітка, який нині навчається в одному із Європейських вишів.

Нагадаємо, виступ головного «вовка» країни, як ще називають Олега через велику популярність його пісні «Вовчиця», із нової концертною програмою «Роксолана» відбувся учора, 7 червня, на луцькому «Іподромі».