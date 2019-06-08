Експерти: у Вакарчука і Гройсмана достатньо часу, щоб пройти в Верховну Раду

Наприкінці травня розпочалася виборча кампанія дострокових парламентських виборів. Попри те (і водночас завдяки тому), що не було знижено прохідний бар’єр для партій з 5% до 3%, нові обличчя все ж зможуть суттєво оновити склад Ради наступного скликання. Політарена розбирається в причинах позитивної динаміки рейтингу нових політсил.

Вибори президента показали: суспільство відкинуло стару генерацію політиків. Відсутність відповідної графи у бюлетені не завадило українцям проголосувати «проти всіх». Зеленський став президентом саме на хвилі народного невдоволення політикумом — навіть без професійної команди, сильної програми й чіткого бачення перетворень в країні.

Попит на реальні нові політичні сили зберігається. Відносно невисокі стартові рейтингові позиції таких партій логічно пояснити тим, що вони просто не заявляли про власні наміри взяти участь у парламентських виборах. Той же Зеленський до моменту як потрапив в анкети соціологічних досліджень у якості потенційного претендента на президентський пост, не міг похвалитися хоч трохи серйозним рейтингом.

«Партія Святослава Вакарчука „Голос“, яку готові були підтримати у квітні цього року 1,5% українців (КМІС), у середині травня вже претендувала на 3% голосів („Соціальний моніторинг“). Рейтинг зріс, щойно партія заявила про готовність змагатися за виборців», — вважає директор Центру суспільно-політичного моніторингу «Вектор» Микола Філонов.

Рейтинг зріс, щойно партія заявила про готовність змагатися за виборців

Не менш показові результати демонструє політична сила Володимира Гройсмана. В експертному середовищі превалювала думка, що прем’єр залишиться у проекті БПП, й не замірювали його персональний політичний рейтинг.

Але Гройсман, заявив про план провести до Верховної Ради власну команду без вчорашніх союзників з оточення Порошенка. До оголошення намірів йти на вибори до ВР окремо, початкові позиції політсили прем’єра знаходилися біля 0,9% (група «Рейтинг»). Та вже наприкінці травня опитування, проведене Інститутом соціологічних досліджень «Основа» зафіксувало рейтинг партії «Українська стратегія» у 2,9% серед тих респондентів, які визначилися. Зростання у три рази менше ніж за місяць.

«Тож таким темпом, за більш ніж 7 тижнів, які залишаються до виборів, партія Володимира Гройсмана „Українська стратегія“ не просто легко долає прохідний бар’єр до Верховної Ради, а й може завершити передвиборчі перегони з результатом, що значно його перевищить», — вважає експерт Володимир Цибулько.

Таке зростання підтримки — свідчення того, що «Українська стратегія» формулює доступні й прийнятними виборцями ключові меседжі, навколо яких і має вибудовуватися ідеологічна платформа та програма партії.

Саме так вважає політексперт Олексій Голобуцький: на з’їзді цього тижня оприлюднять гасла кампанії, першу п’ятірку або десятку списку і базові програмні принципи — тоді й почнеться масова агітаційна кампанія «Української стратегії». Партійні позиції посилить презентація команди, кістяк якої, припускаємо, становитимуть міністри уряду Гройсмана. «Відповідно, чекаємо наступної соціології: перший тиждень червня покаже, чи закріпиться тенденція на зростання рейтингу з конкретними даними», — пише Голобуцький.

Перший тиждень червня покаже, чи закріпиться тенденція на зростання рейтингу з конкретними даними

Якщо такий стартовий імпульс буде збережено, якщо Гройсман об’єднає політиків з гарною репутацією, людей слова і дії, що здатні слідувати програмі партії й відстоювати свій світогляд в парламенті, тоді «Українська стратегія» матиме шанси переконати в успіху виборців і пройти до Верховної Ради України. І, що важливо, отримати там дійсно дієве представництво.

Джерело: Українська політична арена

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