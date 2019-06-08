Бірюков про недавню заяву Зеленського: «Спроба створення для Росії більш позитивного іміджу»

Бірюков підтвердив інформацію, що батарею противника зафіксували 3 доби тому, проте тут вже виникають питання до розвідки

Заяви про “втрату Росією контролю над найманцями” виводять країну-агресора за рамки конфлікту. Таку думку висловив громадський діяч Юрій Бірюков в ефірі “5 каналу”.

“З моєї точки зору, це чітко видима спроба створення для Росії більш позитивного іміджу. Не буде обстрілів – значить Росія добре контролює найманців. Якщо читати цей текст буквально і дослівно. Якщо обстріли – Росія вже ніби й не винна, це найманці, які вибилися з-під контролю РФ. Тому з якого боку не дивися – Росія досі ворог, але вона вже виведена за рамки цих проблем. Вона просто повинна контролювати найманців. Звідки у цих так званих найманців 122-мм Гаубиці і міномети, боєприпаси і вся логістика”, – заявив Бірюков.

Він підтвердив інформацію волонтера, що батарею противника зафіксували 3 доби тому. Але знищення зброї противника, за його словами, було би порушенням Мінських угод.

“Потім почав це спростовувати ніби нинішній командувач ООС, але тоді виникають питання до армійської розвідки – чому вони прошляпили появу батареї крупнокаліберного заряду. Далі дійсно задіяли метод контрбатарейного удару, але вже було пізно. 40 хвилин обстрілу говорить про те, що контрбатарейні системи не були толком розвернуті та підготовлені”, – наголосив громадський діяч.

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Нагадаємо, в зоні Операції Об’єднаних сил, під Новолуганським, під час обстрілу в ніч на 7 червня загинули двоє бійців Нацгвардії. Загиблі – бійці полку “Азов” Дмитро Пругло і Максим Олексюк.

За даними волонтера Романа Доніка, українські військовослужбовці зафіксували артилерію проросійських найманців біля Новолуганського ще “на підході до позицій” – до того, як окупанти влаштували з неї обстріл. Однак бійцям заборонили відкривати вогонь.

У штабі ООС, своєю чергою, заявили, що командувачі підрозділів мають право без дозволу відкривати вогонь, коли є пряма загроза. Зокрема, заявили про буцімто спекуляції на темі трагедії.

Своєю чергою, президент України відреагував на обстріл артилерії окупантів і висловив сподівання, що “Росія відновить контроль над власними найманцями”.

Джерело: 5 канал

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