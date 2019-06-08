У мережі з’явився акаунт Голобородька, який «тролить» Зеленського

У соціальній мережі Twitter з’явився акаунт Василя Голобородька (головного героя серіалу “Слуга народу”), де публікуються записи із яскраво вираженим “тролінгом” президента України Володимира Зеленського

Про це інформує Depo.ua.

На сторінці зазначається, що даний акаунт – це “віртуальна копія президента”.

Судячи з останніх записів на сторінці Голобородька, він висвітлює усі події, що відбуваються в країні за участі чинного президента, однак подає це в гумористичному вигляді.

Станом на 8 червня підписані на акаунт 1 269 користувачів.