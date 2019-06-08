Продукти, які не можна їсти натщесерце

Дієтологи розповіли, що деякі продукти не підходять для сніданку.

В першу чергу треба сказати про апельсиновий сік. Справа в тому, що він містить дуже багато кислот. При регулярному вживанні це загрожує алергією, гастритом і проблемами зі шлунком.

Не слід натщесерце їсти і солодощі. Сніданок не варто починати з шоколадних, листкових або кремових десертів, тому що надлишок цукру призведе до збою кислотно-лужного балансу. Ще одне табу для порожнього шлунку – це кава. Оскільки ранкова чашка напою, що бадьорить натщесерце перевантажує печінку і подразнює слизову шлунка.

Не зрадіє порожній шлунок і бананам – їх краще їсти після обіду, приблизно через годину. Ці фрукти дуже довго перетравлюються, а їх вживання натщесерце може відгукнутися здуттям та іншими не найприємнішими відчуттями.

Не варто залишати на сніданок овочі зеленого кольору. У них багато сильних кислот, а вранці наш організм ще не виробив досить шлункового соку для їх перетравлення. В результаті можна обзавестися печією і роздратуванням слизової шлунка.