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До партії «Голос» приєднався журналіст Сергій Рахманін

08.06.2019

Журналіст, заступник головного редактора газети «Дзеркало тижня» Сергій Рахманін приєднався до партії «Голос» Святослава Вакарчука.

Про це повідомила політсила «Голосу».

«У політичній журналістиці я вже зробив все, що міг. Дуже вдячний професії, колегам, читачам, глядачам і слухачам. Але зараз я відчуваю в собі готовність до змін у житті й роботі. І відчуваю, що можу допомогти змінюватися країні», — сказав Сергій Рахманін.

Раніше шоумен Сергій Притула вирішив балотуватися у Раду від партії Вакарчука.

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Нагадаємо, Святослав Вакарчук створив партію «Голос» для участі парламентських виборах. Він пояснив, що не брав участі у виборах президента, бо вважає вибори у Раду важливішими.

Джерело: Громадське телебачення

 

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