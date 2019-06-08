Внаслідок аварії за участю автобуса з дітьми у Німеччині постраждало 25 осіб

У результаті ДТП у Тюрінгії під час лобового зіткнення автобуса з автомобілем 25 осіб дістали травми.

Про це повідомляє в суботу t-online.

«У Тюрінгії недалеко від Арнштадта туристичний автобус з майже 50 школярами з Баден-Вюртемберга зіткнувся з автомобілем; є багато постраждалих», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, в автобусі постраждали 23 людини: 21 підліток, особа, яка їх супроводжувала, і водій. Шість підлітків були госпіталізовані. Решта змогли продовжити свою подорож на наданому натомість автобусі. Всього в автобусі з екскурсії поверталися 49 учнів 16-18 років і шестеро осіб, які їх супроводжували.

Крім того, серйозні травми дістали 75-річний водій автомобіля та 80-річний пасажир. Їх доставили в лікарню рятувальним вертольотом.

За висновками поліції, винний в аварії автомобіль, який вчасно не помітив автобус, що рухався. Попри екстрене гальмування уникнути лобового зіткнення не вдалося. Сила удару викинула машину в кювет.

Збитки, завдані двом транспортним засобам, оцінюється поліцією в 60 тис. євро.

Фото: Michael Reichel/dpa

Джерело: Укрінформ

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