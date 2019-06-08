Вино, фрукти, шаурма: як Зеленський проводить неформальні зустрічі

Вчора в резиденції «Залісся» президента України Володимира Зеленського відбулася закрита зустріч з журналістами. Захід ніде не анонсувалося, оскільки було «не для запису». Однак у своїх соцмережах журналістам вдалося поділитися деякою інформацією.

Зокрема, всі учасники зустрічі відзначили, що вона носила неформальний характер. Глава України для представників мас-медіа організував пікнік: крісла-мішки в лісі, вино, фрукти і шаурма. Такий формат зустрічі багатьом припав до душі. Зокрема журналісти відзначили, що на пікніку була присутня велика частина Адміністрації Президента.

Раніше Володимир Зеленський закликав чиновників внести поправки у свій раціон і додати туди шаурму. На його думку, це блюдо «зближує» влада з народом, а при такому щільному графіку, як у президента, шаурма – справжній порятунок. В тому, щоб їсти такий продукт, Зеленський не бачить нічого ганебного.

Журналісти розповіли, що в ході розмови обговорювали ситуацію в країні, а також інформаційне поле України. Співробітники деяких ЗМІ відзначили, що після зустрічі «тривоги не поменшало». Іншим же журналістам Зеленський, навпаки, вселив впевненість у плідній співпраці. Лідер України заявив, що має намір постійно вести діалог як з журналістами, так і з суспільством.