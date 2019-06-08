Варто Росії вірити в дружбу з Китаєм

Візит Сі Цзіньпіна в Росію носить статус державного. Але як сказав, зустрічаючи його в Кремлі, Володимир Путін, не так важливий статус, скільки можливість ще раз зустрітися. Два президента спілкуються більш ніж регулярно. Три десятки зустрічей за шість років – це абсолютний рекорд: за попередні 64 роки відносин КНР і Росії було чи не менше.

Голова КНР назвав Путіна своїм близьким другом – але чи можна довіряти словами про дружбу в міждержавних стосунках?

Путін з Сі Цзіньпіном проведуть разом майже три дні – середу в Москві, а четвер і п’ятницю в Санкт-Петербурзі. Вже в Кремлі було сказано багато слів про безпрецедентний характер відносин двох країн, про те, що немає меж для їх вдосконалення. І ще більше буде сказано на економічному форумі в Північній столиці. Але головними словами все ж слід визнати ті, що сказав Сі Цзіньпін під час підписання спільних документів:

«Ми з президентом Путіним встановили тісні робочі контакти, а також глибоку особисту дружбу. За минулі шість років ми зустрічалися майже тридцять разів. Росія для мене найбільш відвідуване іноземна держава, а президент Путін для мене самий близький друг і добрий колега».

Цю ж думку він висловив ще напередодні в інтерв’ю російській пресі – і там вона була більш розгорнуто:

«Серед іноземних колег президент Путін для мене – самий близький і найнадійніший друг, мені дуже дорога глибока дружба з ним. Наше спілкування засноване на глибокому вимагає взаємної довіри і щирій дружбі. Ми поважаємо і розуміємо один одного, довіряємо один одному. У нас близькі погляди на світовий процес і збігаються концепції з державного управління. На наших плечах лежить історична місія національного відродження».

Звичайно, зазвичай такі заяви оцінюють поблажливо – етикет, дипломатична ввічливість, церемонії (ще й китайські), знаємо, мовляв, ми ціну всім цим словам. У Росії є традиційна настороженість до будь-яких заяв іноземних лідерів про дружбу з нами, як, втім, і до зворотних запевненням наших керівників. Зрозуміло, що багато в чому це пов’язано з тим, що в 90-і роки Борис Єльцин називав Клінтона своїм «другом Біллом». А потім цей Білл бомбив Белград.

Путін вкрай рідко використовує слово «друг» для характеристики своїх відносин з іноземними керівниками, воліючи називати так вже залишили керівне крісло колег, наприклад, Сільвіо Берлусконі і Герхарда Шредера. У відносинах з Ху Цзіньтао, попередником Сі, які зайняли майже десятиліття, слова про особисту дружбу також не звучали. І тільки після появи тандему Путін – Сі згадка про особисту дружбу стало обов’язковим практично на кожній зустрічі.

Так, спочатку це було проявом симпатії і бажанням продемонструвати настрій на розвиток двосторонніх відносин. Але далі між двома керівниками дійсно виникла «особиста хімія», з’явилася явна симпатія, яка серйозним чином допомагає зближенню двох країн. На чому вона заснована?

В першу чергу, природно, на збігу уявлень Путіна і Сі про майбутнє як їх власних країн, так і міжнародних відносин – і про те, наскільки важливі для досягнення цього міцні відносини двох країн. Росія і Китай будують постамериканский світ разом, доповнюючи і допомагаючи один одному. Само собою, що кожного в цьому тандемі хвилює в першу чергу своя країна – її потужність, безпека, вигода, інтереси. Але облік інтересів іншої сторони відбувається не в режимі вимушених поступок, а через спробу знаходження оптимально вигідних для двох країн варіантів. Так, це дуже складно і довго, так, є маса перешкод як об’єктивних, у тому числі і геополітичних, так і суб’єктивних, тобто емоційних і кадрових. Але є головна умова успіху: розуміння тієї величезної користі, яку дає зближення двох країн. І особиста довіра двох лідерів – і людську, і політичну.

Якщо коріння політичної довіри зрозумілі, то причини, за якими встановилися довірливі людські стосунки, на перший погляд зрозуміти складніше. Так, Путін і Сі майже ровесники, так, вони виросли і сформувалися при комуністичному ладі, але у них зовсім різні психотипи, різний життєвий досвід, різний шлях до влади. Не кажучи вже про те, що вони належать до різних, хоча і великим, культур і цивілізацій (втім, в етиці китайців і росіян, насправді, набагато більше спільного, ніж багатьом здається). Однак у них є дуже важлива спільна риса – щирість, тобто уміння говорити прямо і чесно. І це дозволяє двом сильним лідерам не просто знаходити спільну мову, але і довіряти один одному. Довіра у великій політиці – безцінна річ, яку неможливо замінити ніякими симулякрами.

Звичайно, ні Путін, ні Сі ні на секунду не забувають про те, що їхні стосунки, це відносини двох держав. Тобто мова йде про політичну дружбу, просто підкріпленої людської симпатією. Ні про яку безоглядності і мови бути не може – особиста довіра перевіряється політичною практикою, тобто конкретними справами, які роблять обидві сторони як для розвитку двосторонніх відносин, так і на світовій арені. І тут Росія і Китай ведуть себе солідарно: не просто по всім ключовим точкам (Сирія, Іран, КНДР, зараз Венесуела), але і зі стратегічних питань.

Потрібно заспокоїти тих, хто в Росії чи Китаї не вірить в стратегічний характер відносин двох країн і чекає підступу від «підступних росіян» або «хитрих китайців», а то й удару в спину. Путіну і Сі немає сенсу обманювати один одного, навіть якщо уявити, що вони цього захотіли. Тому що отримане ними від довірчих відносин куди більше і серйозніше, ніж те, що можна отримати від нечесної гри. Путін бачить, що Сі впевнений у вигоді для Китаю близьких відносин з Росією, а Сі бачить ту ж саму впевненість у Путіна.

Зрозуміло, що дві такі великі, до того ж сусідні країни, просто не можуть не мати різних побоювань відносно один одного: від комплексів, придбаних історичним досвідом, до всіляких надуманих страхів і природних побоювань.

Російська еліта, традиційно західно-орієнтована, взагалі погано знає і розуміє Китай, чим активно користуються противники нашого зближення, розігруючи китаефобские теми, аж до «Китай захопить, Китай все скупить».

Китайська еліта, у свою чергу, часто підозрює Росію у подвійній грі: в нещирості політики зближення, в тому, що Москва просто вимушено розгортається на Схід, зіткнувшись з тиском Заходу. І при випадку, якщо Вашингтон поманить, може повернутися до складу «Великої вісімки», пожертвувавши при цьому відносинами з Китаєм.

І те, і інше глибоко помилково. Рішення Путіна про розворот на Схід відповідає стратегічним інтересам Росії, як і вибудовування довгострокових близьких відносин з Китаєм. Це – курс 21-го століття, який дозволить нам перебудувати всю систему міжнародного балансу сил, закрити «атлантичний століття».

Китайська експансія в Росію настільки ж надумана тема. Сильна і виступає разом з Китаєм Росія куди вигідніше Пекіну, ніж будь-які міфічні варіанти з «поверненням Примор’я у випадку розпаду Росії». А що стосується Заходу – так його вік закінчується. І разом з Китаєм Росія ще розгорне Європу від Атлантики до Євразії.

Росіяни можуть вірити китайцям, а китайці російським саме тому, що їм вигідно працювати разом, взаємовигідно. А довіру лідерів – це величезний плюс і прискорювач наших відносин.

Тим більше що досвід російсько-китайських відносин показує, як багато залежить від людського фактору. Якщо взяти 70-річний період, що пройшов з моменту проголошення КНР (а в цьому році відзначається і ювілей нового Китаю, і ювілей наших відносин), то наочно видно, як сильно впливали на їх стан наші лідери.

В історії радянсько-китайських відносин було всього дві пари: Сталін –Мао і Хрущов – Мао.

Два вождя зустрічалися лише одного разу – під час візиту Мао в Москву в грудні 1949-го. Щоправда, візит тривав два місяці, і зустрічей було декілька, але їхні стосунки були складними і незвичайними. Вони уклали повноцінний військовий і політичний союз вперше в історії дві країни стали найближчими союзниками.

У 50-і здавалося, що союз Москви і Пекіна переверне світ: комунізм здолає капіталізм, Схід здолає Захід. Всі процеси в світі підтверджували це. Захід втрачав контроль над світом, Азія і Африка виходили з-під його ніг. При цьому Китай був бідний і розорений десятиліттями громадянської війни і війни з японцями. А СРСР був наддержавою, через навіювання собі страху перед якою американці рили бомбосховища. СРСР багато допомагав Китаю, і у двох країн були спільні цілі на світовій арені.

Але відносини Хрущова та Мао не склалися, хоча у них було кілька зустрічей протягом п’яти років. З 1954 по 1959 рік вони спілкувалися п’ять разів – три візиту Хрущова в Пекін і два – Мао в Москву. Довгі розмови і обговорення питань геополітики не привели до встановлення взаємної довіри: Хрущов не знав і не розумів Китай, Мао не поважав Хрущова і не довіряв йому.

Після поїздки Хрущова в США, Мао вирішив, що Москва відмовляється від боротьби за світову революцію. СРСР для нього виявився зрадником – Китай хотів помститися Заходу за вікове приниження, через інтервенції і опіумні війни, повернути собі стан світового лідера, і думав, що росіяни так само серйозно налаштовані на протистояння з Заходом, як і вони. А тут Хрущов раптово наводить мости з Америкою.

У результаті сварка двох країн, спочатку формально ідеологічна, а потім вже і відкрита конфронтація, яка досягла свого максимуму до 1969 році на Даманському. Майже три десятиліття відносини двох країн були заморожені і стали класти тільки в середині 80-х. Але тоді нічого не встигли. До моменту візиту Горбачова в 1989 році в Пекін ні про яке встановлення довірчих відносин між ним і Ден Сяопіном не могло бути й мови: СРСР розвалювався, а Китай, навчаючись в тому числі і на наших помилках, набирав швидкість реформ.

У 90-ті роки у Єльцина і Цзян Цземіня були непогані стосунки – вони симпатизували один одному. Але Росія балансувала на межі розвалу, а в геополітичному плані відверто орієнтувалася на Захід. Тільки в останні пару років минулого століття Москва почала демонструвати самостійність: став прем’єром Примаков завжди виступав за створення осі Москва – Делі – Пекін. В останній місяць свого правління Єльцин з Пекіна навіть погрожував Клінтону – як, мовляв, ми з другом Цзян Цземінем вирішимо, так і буде. Виглядало це шкода: Росія була в стані, трохи краще, ніж сам Єльцин.

Але і коли Росія стала вибиратися з обвалу, Пекін не поспішав довіряти Москві. Путін кілька років спілкувався з Цзяном, потім настав період Ху Цзіньтао – коли вже було видно, що Росія вступає у серйозні контри з США. Але в силу особистих якостей Ху, так і характеру тодішнього китайського колективного керівництва (зберігав великий вплив Цзян Цземінь), і, звичайно, внаслідок загальної тодішньої тактики Китаю (не висовуватися на міжнародній арені, бути непомітними), жодних довірчих і близьких особистих стосунків у Путіна і Ху Цзіньтао не вийшло.

Зате, коли восени 2012-го генсеком ЦК КПК був обраний Сі Цзіньпін, все стало зрозуміло. Тому що закінчувався період постійної зміни китайських лідерів (при Ху діяло вікове обмеження, фактично не дозволяла бути генсеком більше 10 років, а з приходом Сі стало зрозуміло, що довго це правило не протягне) – і можна було вибудовувати стратегічні плани на десятиліття вперед, розуміючи, що китайський лідер також розглядає довгострокову перспективу.

Тому що за характером Сі Цзіньпіна було видно, що він всерйоз і надовго, що він буде сам приймати рішення і що з ним можна йти «на американця». Тобто на побудову нового, постатлантического, постзападного світопорядку – на те, чого хотіли Мао і Сталін, і про що не змогли домовитися Мао і Хрущов.