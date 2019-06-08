Віталій Портников: Кремль ставить ультиматуми Зеленському

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров попередив в інтерв’ю РБК, що “продовжити роботу “нормандської четвірки” з чистого аркуша не вийде””

Для того, щоб відновилися контакти лідерів країн-учасниць і навіть контакти на рівні керівників зовнішньополітичних відомств, Лавров вимагає від нового українського керівництва виконання вже досягнутих домовленостей. При цьому голова російського МЗС упевнений, що ці домовленості не виконує саме Київ, а не Москва. І ось тільки після того, як ці домовленості будуть новим українським керівництвом виконані – а серед них і рішення про “оформлення процедури початку дії закону про особливий статус Донбасу в ув’язці з проведенням на цих територіях виборів” – можна буде зустрічатися. Отже, спочатку Зеленський повинен надати автономію окупованим територіям і легалізувати маріонеткові кримінальні режими, які створив там Путін, а вже потім російський президент подумає, чи варто зустрічатися в “нормандському форматі”.

На цьому тлі зовсім інакше виглядають пропозиції, висловлені колишнім президентом України Леонідом Кучмою в Мінську. Вони стають першим кроком на шляху виконання новим українським керівництвом російського ультиматуму. Не випадково Сергій Лавров привітав повернення Кучми в Мінський процес і його слова про те, що “Україна повинна виконати в законодавчому плані ряд положень мінських домовленостей” (зрозуміло, цитую зараз не самого Кучму, а переказ його слів Лавровим). Тепер ми, принаймні, точно розуміємо, чого Кремль очікує від свого давнього партнера, українських олігархів і нового українського президента.

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При цьому – навіть якщо вирішити, що всі умови Кремля будуть виконані і капітуляція України відбудеться під захоплені оплески колабораціоністської і дезорієнтованої частини населення нашої країни, це аж ніяк не гарантує українцям ані миру, ані хоча б відносного суверенітету. І вказівка на готовність Росії і далі працювати над демонтажем української державності є в тому ж інтерв’ю Лаврова. Міністр закордонних справ Росії стверджує, що “влада в Києві душить росіян”, коли там “ухвалюють закони – про освіту, про українську як державну мову, скасовують законодавчі акти, що забезпечували права російськомовних та інших національних меншин”. І попереджає – “захист російськомовних, російської культури, мови є політикою, і в такому випадку ми від цієї політики нікуди піти не можемо … Тим більше в даному випадку це мільйони наших співвітчизників. Вони громадяни України, але багато хто з них – громадяни Росії. Їх буде більше, враховуючи рішення, оформлене указом президента”.

Таким чином, Лавров ще раз продемонстрував, що Москва не тільки не ставиться до України як до незалежної держави, а й робитиме все для розмивання її інституцій, для доказу, що на території нашої країни живуть вже не просто “російськомовні”, а громадяни Російської Федерації, яких Кремль просто зобов’язаний захищати. І з цієї точки зору в очах Путіна і його співвітчизників будуть виправдані будь-які агресивні дії щодо подальшої окупації території нашої країни і “захисту” громадян Росії, які проживають тут. Й цих громадян ставатиме все більше і більше – незалежно від того, скільки людей насправді погодяться взяти російські паспорти.

Тому що для Путіна і Лаврова є важливою не статистика, а пропаганда. І не мир з Україною, а знищення України – які б дитячі ілюзії з цього приводу не плекали б прихильники Володимира Зеленського і які б казки не розповідав нам в Мінську Леонід Кучма.

Джерело: Еспресо TV

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