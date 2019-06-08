Неділя в Україні буде спекотною з грозами і дощами

Найближчої доби, 9 червня, погоду в Україні, як і раніше, визначатиме тепле, вологе повітря, повідомив Укргідрометцентр.

На більшій частині України короткочасні дощі, грози, на Правобережжі місцями град і шквали 15-20 м/с. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°; вдень 25-30°, у східній частині до 33°, у прикарпатських областях 22-24°.

У Києві – місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 9 червня найвища температура повітря була +33 в 1998 році, найнижча вночі +6,1 в 1911 році.

10 червня в Україні місцями короткочасні дощі, грози, у східних, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях без опадів. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с, вдень у Приазов’ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 26-31°, у південних, східних та Дніпропетровській областях 31-34°.

У Києві – місцями короткочасні дощі, грози. Вітер східний і південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 28-30°.

8 червня на 9 годину температура води в Чорному та Азовському морях була 21-25°; у Дніпрі в районі Києва 23°.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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