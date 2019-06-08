Війна в Сирії-2.0:Армія Асада терпить поразку в Ідлібі

Днями відновилися сутички між Сирійською арабською армією і її противниками. Це пов’язано з початком великого контрнаступу бойовиків угруповання Джебхат ан-Нусра на кордонах провінції Ідліб. До теперішнього моменту результатом цієї операції стали важкі втрати з боку проурядових сил. Вже зараз відомо про більш ніж півсотні загиблих — 53 людини.

При цьому самі бойовики теж не залишилися неушкодженими — 48 терористів вбито при відбитті атаки. Однак щодо зіставні втрати не говорять про те, що сторони залишилися при своєму. Набагато успішнішими виявилися терористи. Вони повернули під свій контроль ряд раніше втрачених сіл, а також захопили нові — Джибин, Таль-Малах.

Активізації антиурядових угруповань в Ідлібі пов’язана з нещодавно почалася операцією Сирійської арабської армії і союзників на півдні Ідлібі. Однак тут важливо зазначити, що Дамаск і Росію не можна вважати порушниками укладеного в Сочі договору про створення навколо Ідліб демілітаризованої зони. Проблема в тому, що з самого моменту підписання відповідних документів більшість утримували проблемну мухафазу бойовиків відмовилися дотримуватися мирного плану. Вони регулярно здійснювали напади на Сирійську арабську армію та інші проасадовскіе формування. Москва і Дамаск тим часом намагалися бути максимально стриманими і виконували свої обіцянки. А ось Туреччина, яка зобов’язалася втихомирити Джебхат ан-Нусру і всі інші засіли в Ідлібі банди, абсолютно не справлялася із завданням і була, по суті, марна для Кремля в цьому проблемному регіоні. Логічно, що рано чи пізно ситуація повинна була загостритися. Що, власне, і сталося. І тепер ми на межі чергової великої війни.

Зараз в Ідлібі знаходиться більше тридцяти тисяч озброєних бойовиків. Війна проти них обернеться серйозними втратами серед мирного населення — відомо, що терористи прагнуть максимально обмежити відтік населення з провінції. Вони насильно вербують чоловіків у свої ряди, а тих, хто принципові у своєму неприєднання, часто страчують. Прихильники Дамаска і зовсім розстрілюються на місці. Звідси стає зрозуміло, що для таких людей життя цивільних не представляє ніякої цінності. Так що бійцям САА треба бути готовими до того, що їхні вороги будуть прикриватися живими щитами.

Російський військовий експерт Олексій Леонков вважає, що останні невдачі Дамаска пов’язані з недостатньою дисциплінованістю асадовской армії і добровольчих формувань. Плюс до всього, велику підтримку бойовикам як і раніше надають Сполучені Штати Америки.

— Головною проблемою Сирійської армії завжди була відсутність дисципліни. В свій час це якраз і позначилося на успіх різних збройних формувань, коли вони розгорнули наступ у бік Дамаску і в інших напрямках на зорі цього конфлікту. Вийшло так, що повноцінна армія виявилася насправді зовсім не боєздатною. Найчастіше ігноруються елементарні правила ведення війни. Потрібно виставляти пости, блокпости, постійно стежити за обстановкою, тому що в безпосередній близькості розташовуються позиції терористів. Тобто потрібно бути пильним протягом 24 годин, сім днів на тиждень і кожен місяць. У більшої частини Сирійської армії немає цієї пильності, тому і відбуваються раптові напади. До речі, ця раптовість забезпечується не тільки недисциплінованістю сирійців і спритністю бойовиків, але і американською стороною. Не можна забувати, що в небі над Сирією і поряд з Сирією літають американські літаки-розвідники, а також ще є і супутники, які постійно моніторять ситуацію і з’ясовують, які частини сирійських сил знаходяться в боєготовності, а які — ні. Взагалі, коли наші військові вирушили в САР, вони помітили, як сильно поняття армія у нас відрізняється від їхнього. Зрозуміло, російським фахівцям довелося і доводиться проробляти величезну роботу для того, щоб домогтися ефективності від місцевих солдатів. Поки в порядок наведено, щонайменше, один корпус, який проявив себе при взятті Алеппо і Дейр-ез-Зора. А інша армія лише дотягується до необхідного рівня.

«СП»: — Ви вважає, що США досі діють у зв’язці з терористами?

— Звичайно. Я впевнений, що в Ідлібі і раніше знаходяться американські спеціаліст і різні радники. Всі вони отримують оперативну інформацію і діляться нею з місцевими бойовиками.

«СП»: — Це відбувається по лінії Міністерства оборони США або по лінії спецслужб?

— По лінії спецслужб. Ці фахівці присутній в САР протягом всієї війни. Інформація їм надходила, вони передавали її терористами. І саме тому останні був так успішні в своїх діях. Але коли втрутилася Росія, у якої, як ми знаємо, теж є своя розвідка, ситуація змінилася. Ми виявилися краще — Росія зробив практично неефективним це взаємодія спеців з США з місцевими бойовиками.

«СП»: — Як ви думає, чи буде подальша ескалація конфлікту в Ідлібі? Просто останнім часом всі сторони стали більш активними.

— Я думаю, що ескалація бойових дій буде. Я і раніше говорив, що Ідліб — це міна уповільненої дії. Рано чи пізно вона має вибухнути. Боку, звичайно, намагалися зробити все мирно, але з’ясувалося, що далеко не з усіма взагалі є можливість домовитися.