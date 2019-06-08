Саакашвілі: наші шляхи з Кличком не перетнуться

Сьогодні екс-президент Грузії і колишній губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі заявив про те, що він і його партія «Движенте . Саакашвілі підкреслив, що не потребує чиєї б то не було підтримки. Йдеться про пропозицію, що надійшла від мера Києва Віталія Кличка на адресу Саакашвілі. Кличко пропонував екс-президента Грузії стати на чолі його власної партії «Удар». Сам же Кличко планував залишити керівництво партії, і бути лише «ідейним натхненником». Саакашвілі зазначив, що йому з Кличком зовсім не по дорозі.

До речі, вибори у Верховну Раду повинні були початися тільки в жовтні. Проте новий глава України Володимир Зеленський розпустив парламент, оскільки не зміг знайти спільну мову з депутатами. Дострокові вибори призначені на 21 липня.

Нагадаємо, Михайло Саакашвілі повернувся на Україну 29 травня. Він відразу ж заявив про свої наміри балотуватися в Раду. Щоправда, для цього йому не вистачало українського громадянства. Однак Зеленський швидко вирішив цю проблему і повернув Саакашвілі український паспорт.

Екс-губернатор Одеської області позбувся громадянства за постійну критику на адресу колишнього президента Петра Порошенка, і регулярні звинувачення останнього в корупції. Після повернення в Незалежну Саакашвілі обіцяв ініціювати кримінальні справи проти Порошенка.

Слід зауважити, що в Грузії рішення Зеленського повернути громадянство Саакашвілі не знайшло позитивних відгуків, оскільки проти екс-президента там вже порушили кілька кримінальних справ.