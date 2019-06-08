Схоже на Україну: фотограф показала шведську провінцію (фото)

Фотограф Майя Деніелс створила фотопроект присвячений містечку центральної Швеції Ельвдален. У ньому поєднала свої нові знімки та роботи фотографа, який жив там 100 років тому.

На світлинах жінка намагалася передати містичні легенди, традиції та побут місцевих, пише birdinflight.com.

“Завжди навідувалася в Ельвдален. У нас там маленька хатина, де живуть мої бабуся і дідусь. У 2016-му я поїхала з Лондона і три роки прожила у родичів, щоб зосередитися на роботі. Місцеві мене швидко прийняли до себе, вони виросли на народних повір’ях і знають, як жити, щоб не засмучувати лісових істот. Швидше за все, вони не вірять в усі ці історії, але передали деякі з них мені. Ельвдален має свою мову, вона здавалася мені дуже таємничою. Старші родичі іноді говорили нею, цікаво було слухати. Багато років ця мова піддавався стигматизації: коли бабуся і дідусь вчилися в школі, їм забороняли говорити ельвдальскою. З часом вони майже перестали нею користуватися. Навіть лінгвісти та історики дивуються, як ельвдальській вдалося зберегтися до сих пір”, – розповідає Деніелс.