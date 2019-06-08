Вчені назвали продукти, які викликають рак

Британські вчені назвали продукти, які можуть спровокувати розвиток раку.

Як виявилося, ГМО і штучні підсолоджувачі є безпечними в даному випадку. Після проведення ряду досліджень вченим з Великобританії вдалося з’ясувати, якої непоправної шкоди організму можуть принести всім звичні ковбаса, сосиски і шинка (м’ясо, з якого вони виготовляються).

Споживання цих продуктів навіть по 50 грамів в день підвищує ризик розвитку захворювань онкологічного характеру на 18%.

Також експерти нагадали, що всі види алкогольних напоїв при їх зловживанні вкрай небезпечні. Куріння в цьому списку займає лідируюче положення.

Підсолоджувачі на штучній основі і ГМО є безпечними з точки зору онкології. Вони можуть послужити причиною ожиріння або інших хвороб травної системи, а ось до появи злоякісних пухлин можуть призвести лише в сукупності з іншими факторами.

: Цікавості.

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