“Рома” зацікавлена в придбанні гравців з ФК “Шахтар”

Португалець має намір посилити римську команду гравцями донеччан.

“Рома” зацікавлена в придбанні захисника “Шахтаря” Ісмаїлі, стверджує Corriere dello Sport. Повідомляється, що бразилець може стати одним з перших придбань італійців при Паулу Фонсеці.

За даними джерела, за трансфер 29-річного Ісмаїлі “Рома” готова запропонувати “Шахтарю” 10 мільйонів євро з бонусами. Також повідомляється про те, що крім Ісмаїлі римляни зацікавлені у придбанні інших футболістів “Шахтаря” – півзахисників Тайсона і Маркоса Антоніо.

Паулу Фонсека очолив донецький “Шахтар” 31 травня 2016 року, підписавши контракт на два роки, який минулого літа був продовжений ще на два роки.

Під керівництвом португальського наставника донеччани виграли три чемпіонату України, три Кубка України, а також завоювали один Суперкубок країни.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Паулу Фонсека погодив з “Ромою” трирічний контракт.

Джерело: ZN.UA

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