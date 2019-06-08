Один з аспектів е-декларування все ще викликає невдоволення посольства США

Посольство США в Україні, привітавши рішення Конституційного суду України про скасування електронного декларування статків антикорупційних активістів, висловило невдоволення щодо іншого аспекту такого декларування, який лишається чинним.

«Хоча ми вітаємо постанову про визнання неконституційними вимог електронного декларування для антикорупційних активістів, ми все ще занепокоєні стосовно вимог до членів міжнародних наглядових рад державних підприємств подавати майнові декларації, які призначені для державних службовців», – мовиться в заяві посольства.

На думку диппредставництва, «ці вимоги відлякують висококваліфікованих фахівців від роботи в радах, не відповідають передовій міжнародній практиці і впливають на здатність влади здійснювати реформу корпоративного управління».

Посольство США при цьому нагадало про зроблену попереднього дня, 7 червня, заяву послів країн-членів «Групи семи» з приводу електронного декларування антикорупціонерів. «Посли країн G7 вітають рішення КС, який визнав неконституційним запровадження е-декларування для антикорупційних активістів. Це довгоочікуване рішення зміцнює верховенство права та громадянське суспільство в Україні», – мовиться в тій заяві.

Того дня, 7 червня, Конституційний суд України оприлюднив рішення, яким напередодні визнав електронне декларування антикорупційних громадських активістів таким, що суперечить Конституції України.

Наявність норми про електронне декларування для громадських активістів боротьби з корупцією неодноразово критикували і в колі самих цих активістів, і на Заході і закликали владу України скасувати зобов’язання для антикорупційних активістів подавати е-декларації, називаючи закон про це «каральним». Прихильники ж такої норми звертали увагу на випадки, коли в деяких самих таких активістів, які викривали нечесне збагачення представників влади, виявлялися значні майнові статки, походження яких ті не могли переконливо пояснити.

Джерело: Радіо Свобода

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