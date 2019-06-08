Під час бійки на ринку в Харкові постраждав місцевий телеоператор

Одна зі сторін залучила молодих людей, на футболках яких було написано “Національний корпус”

Харківського телеоператора побили під час зйомок та забрали у нього відеокамеру. Сталося це напередодні, 7 червня, на території місцевого ринку Барабашово, повідомляє обласна поліція

Підприємці влаштували там бізнес-розбірки. Одна зі сторін залучила молодих людей, на футболках яких було написано “Національний корпус”. Спалахнули сутички.

“Група невідомих в кількості 50 осіб зайшли на територію ринку для з’ясування майнового спору між підприємцями. Згодом переговори перейшли в конфліктну ситуацію”, — повідомляють в поліції.

Адміністрація ринку заявляє, що зіткнення відбулися між представниками Національного корпусу, які захопили магазин підприємця-ветерана АТО.

Під час масової штовханини, за інформацією поліції, постраждали восьмеро осіб. Серед них – 36-річний оператор служби новин Вадим Макарюк. У нього струс мозку, опіки очей та тілесні ушкодження. Нині він у відділенні інтенсивної терапії.

Місцеві журналісти вже написали звернення до керівника обласної поліції, міністра внутрішніх справ та президента України. Вони вимагають об’єктивного розслідування справи та покарання винних. Своє звернення планують передати у понеділок.

Джерело: 5 канал

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