Після виборів “Європейська солідарність” не має наміру боротися з Зеленським

“Європейська солідарність” не має наміру боротися з президентом України Володимиром Зеленським після парламентських виборів

Про це заявив голова виборчого штабу партії Сергій Березенко, повідомляє РБК-Україна.

Відповідаючи на питання які у партії Порошенка є методи боротьби з Зеленським, Березенко повідомив, що вони не будуть з ним боротися.

“Більше того, наші виборці не хочуть боротьби з Зеленським. Наш виборець швидше стурбований рівнем компетенції цієї нової команди, яка прийшла. Наш виборець ще спантеличений, навіть відчуває певний страх, чи не призведе це до дестабілізації як всередині країни, так і на зовнішньополітичному полі. Тобто, до втрати підтримки міжнародних фінансових організацій та країн-партнерів”, – зазначив Березенко.

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Він додав, що, на їх думку, існує страх того, що Україна може залишитися один на один з Росією.

“Тому наш виборець чекає від нас не війни з Зеленським, а скоріше бажання допомогти або точніше запобігти можливий сценарій розвороту країни”, – наголосив голова виборчого штабу.

Джерело: Еспресо TV

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