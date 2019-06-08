Вакарчук взявши у команду депутата від БПП

Народний депутат Павло Різаненко піде на позачергові парламентські вибори у складі пратії “Голос” Святослава Вакарчука.

Зазначимо, що Різаненко колишній член депутатської фракції партії “Блок Петра Порошенка”, нині Партії “Європейська Солідарність” (ПЄС).

“Йти в парламент одному – немає сенсу. Шукати теплі місце в партійному списку – не дозволяють принципи. Якщо йти, то лише в команді, з тімі, хто здатен зрозуміти і розділити твої цілі, підтримати і взяти на себе належну частину роботи й відповідальності. Я свій вибір зробив – я підтримую команду розумних реформ, партію змін, партію Святослава Вакарчука «Голос». Бачу в цій команді майбутнє, інтелектуальний потенціал для розробки важливих програм та законопроектів. Волю до рішучих дій”, – пише депутат.

Різаненко двічі обирався народним депутатом по виборчому округу № 97, обидва рази по мажоритарному округу.