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З’явилося відео як бійці Нацкорпуса стріляли по людях під час конфлікту на «Барабашово»

08.06.2019

З’явилося відео як бійці Нацкорпуса стріляли по людях під час конфлікту на «Барабашово».

В соціальних мережах з’явилося відео, як під час конфлікту на території торгового центру «Барабашово» бійці «Національного корпусу» відкрили вогнепальний вогонь з пістолета по людях

Як видно на відео, під час конфлікту використовувалися спецзасоби, зокрема, батончики з газом і вогнепальну зброю.

Як раніше повідомляли ЗМІ, 7 червня стався силовий конфлікт, в ході якого постраждало 9 осіб, крім того, був сильно побитий журналіст місцевого телеканалу Вадим Макарюк, після чого упострадавшего стався крововилив у мозок. Він у важкому стані у відділенні інтенсивної терапії лікарні невідкладної допомоги. Про це повідомила журналістка «Вістей» Анна Черненко на своїй сторінці в Facebook.

Нацполиция порушила кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста), 1 ч.. ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) і ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання із санкцій статей передбачає до 10 років позбавлення волі.

Як повідомила адміністрація ТЦ «Барабашово» вчора, 7 червня, стався збройний конфлікт між представниками «Національного корпусу» та підприємцем, ветераном АТО, який на законних підставах орендував магазин і вів торговельну діяльність.

«Конфлікт стався вдень, група бійців «Національного корпусу» захопила магазин, який орендував підприємець, ветеран АТО. Речі були просто виставлені, коли орендар прийшов і його не пустили, він звернувся до ветеранські організації, побратимам за допомогою, адміністрація ринку викликала поліцію», — зазначає прес-служба торгового центру.

Як стверджує адміністрація ТЦ представники «Нацкорпуса» не реагували на документи орендодавця і блокували вхід. Пізніше вони почали провокувати силовий конфлікт з ветеранами АТО з застосуванням арматури, тупих і колючих предметів.

«Це відбувалося у присутності знімальної групи харківських «Вістей Тріолан», але бійці» Нацкорпуса «напали на неї, залили газом очі оператора та журналіста, побили їх. У оператора, ймовірно, перелом носа, зараз вони в 4-й лікарні швидкої допомоги, адміністрація ринку надає допомогу постраждалим», — зазначає прес-служба ТЦ «Барабашово».

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Там очікують, що правоохоронних органів втрутяться в ситуацію, будуть порушені кримінальні справи, тут відвертий бандитизм з боку «Національного корпусу», адже це не політична чи суспільна діяльність, це рейдерство і криміналітет під політичними гаслами.

 

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