На Донбасі розгорнулися важкі бої: терористи пішли в атаку

Окупаційні війська Російської Федерації обстріляли позиції українських військових у зоні проведення ООС з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як повідомляється на сторінці операції і об’єднання сил у Facebook, окупанти вели вогонь з населених пунктів Саханка і Веселе.

«Окупанти прицільно вели вогонь з 122 мм артилерії, гармат і танків по наших позиціях в районі населених пунктів Водяне і Лебединський. Противник випустив понад 120 снарядів з 122 мм ствольної артилерії і близько 28 танкових снарядів», – пише прес-штаб ООС.

Також з важкого озброєння були обстріли і на Горлівському напрямку.

«Окупанти вели вогонь з 120 і 80 мм мінометів, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем і стрілецького озброєння», – сказано в повідомленні.

На щастя, в результаті обстрілу загинули серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

За даними очевидців, бої стали дуже інтенсивними після 11:00. Вони тривали майже весь день, передає видання Donbass.ua

«Близько 11.20 почали працювати три 122-мм гармати путінських на півночі Горлівки».

Після 12:00 ВСУ почали давати відповідь вогонь. Працювала артилерія.

«Горлівка. З 12.00 пішла відповідь ВСУ. Щоправда одночасно і прильоти тривали».

«Горлівка. 13:44. Нехарактерні для цього часу доби близькі бабах, поодинокі, з великим інтервалом».

«14:05. Приліт як-ніби в стороні Гольма».