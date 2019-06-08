Київська влада хоче створити для туристів маршрути по місцях зйомок серіалу «Чорнобиль»

У мерії Києва обговорюється проект створення нового туристичного маршруту по локаціях зйомок гиперпопулярного міні-серіалу «Чорнобиль» від телекомпанії HBO.

Планується, що туристам покажуть локації зйомок міні-серіалу в Києві і в Чорнобильській зоні, а гіди розкажуть про зйомки.

На нараді було заявлено, що після виходу на екрани серіалу в Чорнобилі побувають до мільйона туристів, а інвестиції в економіку України досягнутий мінімум 1 млрд доларів.

Середня вартість одноденної поїздки в зону відчуження в даний час для іноземців складає близько 100 доларів, для громадян України — еквівалент 50 доларів.