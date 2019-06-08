З воїном 17-ї ОТБр Едуардом Лазарєвим, загиблим на Донбасі 4 червня, попрощалися на Львівщині

У селі Комарівка Бродівського району Львівської області відбулося прощання із загиблим водієм-електриком мінометної батареї мотострілецького батальйону 17-ї окремої танкової бригади Едуардом Лазарєвим.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Поховали Героя на сільському цвинтарі Комарівки. У нього залишилася дочка.

Едуард Дмитрович Лазарєв народився 4 серпня 1970 року в Бродах. Отримав середня технічна освіта. 29 вересня 2015 року був покликаний Бродовским РВК Львівській області, брав участь у бойових діях, а нещодавно підписав новий контракт і повернувся на передову.

Служив молодшим сержантом, водієм-електриком мінометної батареї мотострілецького батальйону 17-ї окремої танкової бригади.

Загинув Едуард Лазарєв 4 червня о 17:30 в районі населеного пункту Новоселівка Друга Волноваського району Донецької області від численних осколкових поранень, отриманих в результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети у вантажівку ГАЗ-66, який перевозив продукти харчування до позицій підрозділу.