Чубаров розповів, як йтимуть на вибори представники Меджлісу (відео)

Представники Меджлісу кримськотатарського народу братимуть участь у позачергових виборах до Верховної Ради щонайменше у шести партіях, які мають чітку позицію щодо Криму.

Про це народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив у виступі на своїй сторінці у Facebook.

“Я хочу подякувати представникам шести політичних партій, які з власної ініціативи і розуміючи, наскільки сьогодні важливим питання повернення Криму, відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, включили представників кримськотатарського народу у свої списки”, – сказав Чубаров.

За його словами, до складу партії “Європейська солідарність” Меджліс делегував Мустафу Джемілєва та Ахтема Чийгоза. До політичної партії Святослава Вакарчука “Голос” також увійдуть двоє представників Меджлісу, імена яких оголосять сьогодні на з’їзді.

Чубаров також зазначив, що нині тривають переговори із ще однією політичною силою, але про результати говорити зарано. “Думаю, що результат ми дізнаємося ближче до ранку, бо така йде напружена робота зараз у Києві”, – додав він.

Чубаров запевнив, що йдеться про участь представників кримськотатарського народу винятково у списках проукраїнських та проєвропейських партій.

Нагадаємо, що у Києві в суботу відбувся з’їзд партії “Сила і честь” Ігоря Смешка. Лідер політсили оголосив першу десятку виборчого списку. До неї увійшов голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. У п’ятницю партія “Українська стратегія Гройсмана” на з’їзді оголосила свою першу десятку. У списку є перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова. На виборах президента України Меджліс кримськотатарського народу підтримував кандидатуру Петра Порошенка.

Джерело: Укрінформ

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