Партія «Сила права» показала команду, з якою йде на вибори в Раду

Партія «Сила права» представила команду, з якої буде брати участь у дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня.

На сайті політичної сили в суботу, 8 червня, за підсумками з’їзду була опублікована п’ятірка лідерів.

1. Андрій Сенченко — лідер партії і голова громадського руху «Сила права», ініціатор розробки і співавтор Стратегії юридичної наступу на державу-агресора. Рухом «Сила права» отримано близько тисячі судових рішень проти Російської Федерації на користь постраждалих громадян. Заарештований російські фінансові активи на загальну суму понад 3,5 мільярди доларів США.

Навесні 2014 забезпечив перекриття Північно-Кримського каналу і звільнення сорока українських заручників, захоплених російськими окупантами в Криму. Після того, як українські військові покинули окупований півострів, зміг забезпечити повернення з Криму 3502-х одиниць військової техніки і озброєння на загальну суму 1,5 мільярда доларів США.

Очолював слідчу комісію Верховної Ради VII скликання з розслідування причин і наслідків Илловайской трагедії. Комісія встановила вину не тільки путінського режиму, але і політичного керівництва держави у загибелі українських військових.

2. Олександр Данилюк — координатор Громадянського руху «Спільна Справа», один з активних учасників Революції Гідності. У 2014 році — радник міністра оборони, який займав принципову позицію з найскладніших питань. Брав безпосередню участь в бойових діях на Донбасі, зокрема у звільненні Слов’янська та Краматорська.

Керівник Центру оборонних реформ. Спеціалізується на національної безпеки і протидії російській гібридної агресії. Читає лекції в Національному університеті оборони США, Школі спеціальної війни імені Кеннеді та інших навчальних закладах, що займаються підготовкою фахівців з гібридною війни.

3. Володимир Василенко — визнаний український правознавець-міжнародник, заслужений юрист України, Надзвичайний і Повноважний Посол України, доктор юридичних наук, професор. З 1992 року — посол в країнах Бенілюкс, а також представник України при Європейському Союзі і НАТО. У 1998-2002 рр. — посол у Великобританії.

У 2001 році обраний Генеральною Асамблеєю ООН в Міжнародний кримінальний трибунал по колишній Югославії. У складі Міжнародного Трибуналу працював суддею до січня 2005 року. З 2006 по 2010 рр. — представник України в Раді ООН з прав людини. У 2018 році обраний аудитором НАБУ.

4. Юлія Бурковська — телеведуча каналу Обоз TV, ведуча радіостанції «Європа Плюс», генеральний директор бізнес-спільноти ЛИГАclub, українська письменниця, журналістка.

У 2017 році стала співзасновником та генеральним директором ЛИГАclub — бізнес-спільноти ділового видання Liga.net. Бізнес-клуб має на меті оздоровити взаємодія між бізнесом, владою і суспільством і згуртувати активних підприємців в успішне спільноту, надаючи кожному дієві інструменти для впливу і розвитку. Мати трьох дітей.

5. Анатолій Полях — голова політичної партії «Сила права», генерал-майор юстиції у відставці, кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, співавтор стратегії юридичної наступу на державу-агресора і програми реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У списку політичної партії «Сила права» немає депутатів чинного парламенту.