Творця серіалу “Чорнобиль” здивувала реакція глядачів на шоу

Глядачі з країн пострадянського простору “зрозуміли, що серіал створювався з любов’ю”.

Сценарист серіалу “Чорнобиль” Крейг Мазін заявив про те, що його здивувала реакція на шоу від жителів України, Білорусі та Росії. Як повідомив він в інтерв’ю The Hollywood Reporter, він дуже нервував з приводу того, як серіал сприймуть в країнах пострадянського простору.

“В цілому переважаючий відгук людей дуже радує. Вони усвідомили, що ми зробили це з любов’ю і повагою до них, і ми зробили все можливе, щоб правильно відтворити всі деталі, що, як мені здається, на їхню думку, західні творці рідко роблять або не досягають успіху в цьому”, – зазначив Мазін.

Він також додав, що очікував сплеск пропаганди в Росії і його очікування виправдалися. “Я очікував певного рівня пропаганди від уряду Росії, врешті-решт, людина, яка керує цим урядом, колишній співробітник КДБ. Вони випустять власну версію “Чорнобиля”, в основі якої лежить агент КДБ, який намагається завадити співробітникові ЦРУ щось зробити. Я очікував, що це відбудеться, я це розумію”, – додав Мазін.

За його словами, його також дивує те, що в серіалі бачать критику лівої чи правої ідеології. “Те, до чого ми прагнули, – це щось більш універсальне і людське, ніж “Твоя сторона погана, моя хороша”, – розповів сценарист.

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“Чорнобиль” розповідає про події 1986 року, коли біля міста Прип’ять вибухнула Чорнобильська атомна електростанція. У шоу показують події перших секунд і днів після вибуху, те, як проходила ліквідація наслідків аварії, і долі людей, які в ній брали участь. Серіал складається з п’яти серій.

Як повідомлялося, серіал “Чорнобиль”, виробництвом якого займаються канали НВО і Sky, за даними International Movie Data Base став найбільш рейтинговим шоу в історії. За даними Forbes, серіал отримав оцінку 9,7 з 10 можливих за підсумками голосування 52 тисяч користувачів.

Пізніше експерти пояснили, чому саме “Чорнобиль” став найрейтинговішим серіалом.

Джерело: ZN.UA

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