Справу “заминали”: спливли обурливі подробиці вбивства копами дитини під Києвом

В мережі сплили подробиці вбивства 5-річного Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому.

У відділку Приходько і Петровець відмовились проходити експертизу на алкогольне сп’яніння. В одного з них вдалось взяти зразки з рук, які допоможуть визначити, чи залишився на них порох після стрілянини. В обох для експертизи також відібрали одяг. Та тест на алкоголь затримані так і не пройшли.

«Вони не сядуть, там буде бракувати доказів, — говорить київський волонтер та активіст Роман Синіцин, який також був на акції протесту в Переяславі-Хмельницькому та впевнений, що справу «зливають». — Зброї немає, [підозрювані] йдуть у відмову: це не ми, ми не стріляли, експертизи на стан сп’яніння немає. Зрозуміло, що справу «заминали», — каже виконувач обов’язків начальника Переяслав-Хмельницького відділу поліції Андрій Медуниця.

На акції протесту активісти обмальовували стіни поліцейського відділку, палили фаєри та кидали петарди в правоохоронців. Мешканці Переяслава-Хмельницького скаржились на власні проблеми: когось побили, когось патрульні нібито безпідставно зупинили на авто. Представники місцевого «Правого сектора» називали правоохоронців «князьками» та звинувачували в корупції. Утім, розмовляти з кореспондентами theБабеля переяславські активісти відмовились, сказавши, що зайняті. Київський волонтер та активіст Роман Синіцин у розмові із theБабелем стверджує — вони всі налякані.

Коли Кирило ще лежав у лікарні, до рідних Тлявова підходили мати і сестра Петровця та дружина Приходька. Співчували і принесли гроші на лікування. Хлопчика поховали п’ятого червня, ніхто із сімей підозрюваних на похорон не прийшов. Натомість дружина Петровця Ольга у розмові з виданням «Сегодня» звинуватила у трагедії батьків Кирила. На її думку, вони не мали б пускати хлопчика гратися, коли на галявині стріляли.

Сестра Володимира Петровця Віра в розмові з theБабелем з цим не погоджується. Каже, що у жодному разі не звинувачує родину Кирила. «Нам і дитину шкода, це неописуєме горе. Вони стільки життів підкосили. Не тільки цієї дитини, а всіх рідних і своїх дітей», — говорить вона і плаче. Розповідає, що в мами Володимира Петровця через переживання почались проблеми із серцем. «Мама хотіла йти на похорони [Кирила], а я їй кажу, що тебе там розірвуть! — пояснює Віра. — Откупаться ми ні від кого не будемо. Хочемо, щоб усе було по справедливості. Але брат сказав, що він не стріляв, він мені побожився, і я йому вірю».