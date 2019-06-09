Ворог не припиняє вогню: з’явилися тривожні дані про втрати ЗСУ на Донбасі

З початку доби незаконні збройні формування дванадцять разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції Об’єднаних сил. Двоє військовослужбовців ОС загинули, ще четверо отримали поранення, семеро військовослужбовців отримали бойові травми.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

“З початку доби ворог дванадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм, а також з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї”, – йдеться в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” супротивник зробив вісім обстрілів позицій Об’єднаних сил, з них тричі в районі села Павлопіль, за напрямом населеного пункту Українське – з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів, двічі в районі населеного пункту Новогригорівка, за напрямом населеного пункту Майорово – з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів, близько Мар’їнки, з боку напрямки населеного пункту Трудове зі стрілецької зброї, в районі населеного пункту Гнутово, за напрямом населеного пункту Верхньоширокивське – зі стрілецької зброї, в районі населеного пункту Водяне, за напрямом Азова – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив чотири обстріла позицій Об’єднаних сил в районі населеного пункту Новолуганское за напрямом населеного пункту Калінінське з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм. Поблизу села Погоди у напрямку населеного пункту Гольмовский з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Двічі поблизу населеного пункту Майське, – з озброєння БМП, АГС, СПГ, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї за напрямом населеного пункту Гольмовский.

Внаслідок обстрілу ворогів двоє військовослужбовців ОС загинули, ще четверо отримали поранення, семеро військовослужбовців отримали бойові травми.

“На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються”, – відзначили в штабі ООС.