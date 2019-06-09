В Одесі донька Гриценка потрапила у ДТП

Донька лідера партії “Громадянська позиція” Анатолія Гриценка Ганна потрапила у ДТП в Одесі, перебуваючи в екскурсійному автобусі.
Інцидент стався в Одесі, повідомив сам Гриценко.
“Мерседес” врізався в автобус. За збігом обставин, у цьому автобусі на екскурсію містом їхали київські школярі й, зокрема, моя молодша донька Ганна. Ніхто не загинув і не поранений”, – повідомив політик.
Він зазначив, що дитина сиділа у місці зіткнення.
“Отримала удар по руці й обличчю, кров на губах, але серйозних травм немає”, – додав він.
Нагадуємо, що у Херсоні поліцейський збив двох пішоходів.
Фото: facebook.com/Grytsenko.Anatoliy