У Молдові прем’єр-міністром стала Майя Санду

Співголова політичного блоку «ACUM», лідер партії «Дія і солідарність» Майя Санду стала новим прем’єр-міністром Молдови.

Таке рішення прийняв парламент Молдови, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в РМ.

«Сьогодні у нас новий початок. Сьогодні за уряд проголосували в безпрецедентних обставинах. Політичні сили з різними поглядами проголосували за демонтаж олігархічного режиму. Цей уряд означає відновлення правопорядку. Команда, яка бере на себе це завдання, має достатньо сміливості, досвіду та любові до країни», – заявила новообраний прем’єр.

Сьогодні ж парламент затвердив і персональний склад уряду, який склав присягу в присутності президента Молдови Ігоря Додона.

До складу нового уряду увійшли, зокрема, Андрей Нестасе – віце-прем’єр, міністр внутрішніх справ, Ніколає Попеску – міністр закордонних справ та європейської інтеграції, Василє Шова – віце-прем’єр з питань реінтеграції і Придністровського врегулювання, Павел Войку – міністр оборони, Вадим Бринзан – міністр економіки та інфраструктури.

Як повідомляв Укрінформ, кількома годинами раніше голова Партії соціалістів Зінаїда Гречана була обрана головою парламенту Молдови.

Конституційний суд Молдови уже виніс вердикт про визнання неконституційними всіх прийнятих 8 червня і в наступний період цим складом парламенту Молдови рішень, постанов і законодавчих актів.

У суботу, 8 червня, в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів та політичного блоку «ACUM» (під угодою підписалися 60 депутатів). Всього в парламенті Молдови – 101 депутат. У засіданні парламенту не беруть участі представники Демократичної партії, партії «Шора» і три незалежні кандидати. Демократи заявили, що засідання, згідно з рішенням Конституційного суду, є нелегітимним.

За результатами парламентських виборів, які відбулися в Молдові 24 лютого, до нового парламенту увійшли Партія соціалістів (35 мандатів з 101), Демократична партія (30), політичний блок «ACUM» (Зараз) (26), партія «Шора» (7) і три незалежні кандидати. Для створення парламентської більшості і подальшого затвердження уряду необхідні голоси як мінімум 51 депутата.

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