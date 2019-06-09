Медики розповіли, кому не можна їсти гречку

Про корисну та смачну гречку ми знаємо з дитинства.

Але улюблена гречка може принести тільки користь. Є випадки, коли від вживання гречки краще відмовитися.

Шкідливого в гречці нічого немає, просто деяким вона може не підійти через алергічні реакції. І справа тут не в тому, що це алергенний продукт, а в тому, що в гречці міститься багато білка, на який може відреагувати наш організм.

Деяким може пошкодити велику кількість крохмалю в гречці. Але якщо не є її щодня і не варити, а запарювати крупу, то цієї неприємності з легкістю можна уникнути.

Лікарі-дієтологи охоче рекомендують гречану крупу в якості дієтичного продукту, але абсолютно не вітають ентузіастів, готових сидіти тижнями на одній гречці. Як би не була ця крупа багата поживними речовинами, все одно всього необхідного нашому організму в ній немає. Тому нагадаємо про те, що все добре, якщо не переборщити.