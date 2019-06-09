“Я зараз і востаннє говорю про це на всю країну!”: Гордон звернувся до Зеленського (Відео)

Журналіст і глава штабу партії “Сила і честь” Дмитро Гордон закликав президента Володимира Зеленського не допустити потрапляння “негідників” в списки політсили “Слуга народу”.

З таким зверненням Гордон виступив в ефірі одного з українського телеканалів. Фрагмент відео журналіст опублікував на своєму YouTube-каналі.

“В вашу фракцію вже затягують троянських коней, в список. Там вже, як мені кажуть, продають місця, від 500 тисяч до мільйона доларів за місце. Я впевнений, Володимир Зеленський цього не знає, він дуже порядна людина”, – заявив Гордон.

“І я говорю на всю країну, Володимир Олександрович, негайно підійміть все, що можна підняти, щоб в вашому списку не виявилося жодного негідника від олігархів і від бандитів”, – закликав він.

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