Мати Ілона Маска похвалилась у Instagram своїм костюмом від українського бренду (фото)

71-річна мати американського відомого винахідника та підприємця Ілона Маска, Мей Маск виклала світлини в дизайнерському одязі з колекції українського бренду Darja Donezz. Відповідні фото у костюмі Мей Маск опублікувала у свєому Instagram-акаунті, передає УНН.

Слід зазначити, що у цьому дизайнерському вбранні Мей з’явилася на форумі Health Summit, який нещодавно проходив у Нью-Йорку, США.

“Мені було дуже весело розповідати про харчування, модельний бізнес і про те, як індустрія здоров’я може орієнтуватися на людей старших за 50 років у соціальних мережах. Спасибі Instagram і Facebook за запрошення. Мені дійсно подобається ділитися такими перлинами мудрості і тим, як соціальні мережі допомогли моїй кар’єрі”, – написала мати Ілона Маска, зазначивши що її вбрання розробив бренд Darja Donezz.

: УНН