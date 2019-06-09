Леся Никитюк восхитила глубоким декольте в мини-платье

Леся Никитюк продолжает засыпать поклонников фотографиями в ярких образах.

Так, на своей instagram-страничке телеведущая показала новое фото. На снимке Леся Никитюк позирует в мини-платье.К слову, мини – любимая длина ведущей. Леся то и дело блистает длинными ножками в ультра коротких шортах, юбках и платьях. Съемки в шоу – не исключение, передает facenews.ua.

Синее платье открывает не только ножки, но и плечи ведущей. Однако главная его изюминка – насыщенный принт. На платье видим и трендовые анималистичные мотивы, и золотые «монархические» узоры. Вышло, как говорят, «дорого-богато».

Судя по подписи к фото, скорее всего, съемки нового сезона подошли к концу. И Леся призывает поклонников смотреть новые выпуски.

«Це буде ще один кльовий сезон, чекаєм на наш шановний шоу-бізнес… в павільйоні! Зразу кажу — дєнєг Нєт», — пишет Никитюк.

Поклонники Леся поспешили засыпать ее восторженными комментариями:

«Жрица!», «Ще не бачила такої красивої сукні, дуже гарна)», «На Гюрем похожа))», «Як казав Серьожка на Марічку: Богіня», «Гордость берет за наших украинских красавиц!», «Очень красиво в этом платье!», «Versace?», «Королева мира», «Очень красивая Вы и обалденное платье на Вас», «Леся, классный образ», «Вам очень идет! Спасибо за красивые фото», «Ой, какое красивое платье, оно тебе к лицу», «Очень красивая!».