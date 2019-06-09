В Києві планують створити туристичний маршрут по локаціях зйомок “Чорнобиля”

У Києві хочуть створити туристичний маршрут по локаціях зйомок гучного міні-серіалу “Чорнобиль” від HBO, повідомляє Управління туризму та промоцій КМДА.

Зараз питання перебуває на стадії обговорення. Акцент ставився на те, щоб маршрути охопили локації зйомок міні-серіалу в Києві і в Чорнобильській зоні, де гіди розкажуть цікаві історії про зйомки міні-серіалу і інформацію про локацію.

Завтра представники управління збираються зробити прес-тур для туристичних організацій до Чорнобиля разом з реальними учасниками подій і відвідати найцікавіші місця, які увійдуть до туристичного маршруту. А вже наступного тижня організовують зустріч з туроператорами і гідами, щоб обговорити нові ідеї та розробити сценарії маршрутів.