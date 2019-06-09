Експерти назвали 5 звичок, які непомітно шкодять очам

Профільні експерти назвали 5 шкідливих і небезпечних звичок, які негативно впливають на очі.

Лідирує в переліку пристрасть до смартфонів і різних гаджетів. Під час роботи за комп’ютером або іншими пристроями очі фокусуються в певному місці, а яскравий і контрастний світ висушує рогівку, внаслідок чого м’язи органу піддаються деградації.

Друге місце дісталося напівфабрикатам, фаст-фуду і солодким газованим напоям, які містять велику кількість шкідливих жирів і цукрів. Ці продукти негативно впливають на судини, в тому числі і очні.

Третє місце в списку відійшло звичці читати в лежачому положенні. Для збереження зорового органу потрібно сидіти за столом з прямою спиною і тримати книгу на відстані 40 см від очей. При цьому варто пам’ятати і про важливість освітлення.

На четвертій сходинці рейтингу знаходяться ультрафіолетові промені, які шкідливі для очей і не тільки. Медики рекомендують захищатися сонцезахисними окулярами та іншими засобами, особливо при поході в солярій.

Замикає список куріння. Ця звичка може спровокувати найрізноманітніші очні хвороби. Сигаретний дим викликає сухість і дратує рогівку. Крім цього, куріння порушує кровообіг, яке дуже важливо для здоров’я очей.