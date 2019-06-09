Настя Каменських розчарувала фанатів новим знімком з пляжу

Популярна українська співачка Настя Каменських знову стала предметом обговорення користувачів. Приводом послужили фото співачки у занадто відвертому купальнику.

Частина прихильників висловили своє захоплення, назвавши Настю «шикарною», «богинею» і «сексі». Але багатьох фото розчарувало. Поп-зірка в білому купальнику показує язик, на обличчі — сонцезахисні окуляри.

Перестаньте показувати мову! Неприємно! — просять фанати.

Інші зазначають, що у співачки «якесь неприродне тіло» і припускають, що тут не обійшлося без фотошопу.

Ще б груди побільше, — резюмують шанувальники. Деякі при цьому відзначають, що в Каменських «некрасивий мову».

Раніше News.ru повідомляв, що популярна українська співачка Настя Каменських здивувала шанувальників своєю спідньою білизною. Її мереживний напівпрозорий комплект, що складається з корсета і трусиків, розбурхав передплатників в соцмережі.