Помстилися за обстріли: під Горлівкою артилерія ЗСУ накрила путінських вояк

Сьогодні в районі окупованої бойовиками т.зв. “ДНР” і російськими військовими Горлівки Донецької області сталося загострення ситуації.

Про це проукраїнський блогер @GirkinGirkin повідомляє в своєму мікроблозі в Twitter.

За його даними, з ранку 8 червня бойовики неодноразово завдавали удари з заборонених Мінськими домовленостями 82 мм мінометів і 122 мм гармат по позиціях ЗСУ в районі Доломітного і Травневого (селища на північний схід від Горлівки).

Як пише блогер, бойовики розмістили три знаряддя в районі житлової забудови. Щоб не наражати на небезпеку життя мирних жителів, вогнем у відповідь українська артилерія накрила путінських вояків, які перебували на позиціях на південний схід від Горлівки – в районі селища Каютово.