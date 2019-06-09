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Симптоми раку товстої кишки: як розпізнати

09.06.2019

Виявленню симптомів раку товстої кишки (колоректального раку) може заважати складна будова та функціонування травної системи. Багато симптомів можуть вказувати на цей тип онкозахворювання, інфекції або запальні захворювання кишечника – це перші сигнали для звернення до лікаря і проходження обстеження.

Симптоми раку товстої кишки у чоловіків і жінок однакові. Medical News Today підготував список симптомів, який включають в себе наступне:

  • зміни в звичках кишечника, якщо вони тривають більше декількох днів: запор, діарея;
  • судоми і здуття живота;
  • відчуття повного кишечника через ріст пухлини;
  • кров в калі;
  • незрозуміла втрата ваги;
  • втома;
  • задишка.

Фактори, які можуть збільшити ризик розвитку раку товстої кишки:

  • колоректальні поліпи або запальні захворювання кишечника;
  • деякі спадкові генні мутації (спадковий неполіпозний рак прямої кишки);
  • вік;
  • діабет 2 типу;
  • приналежність до деяких етнічних груп (афроамериканці).

Знизити ймовірність розвитку раку товстої кишки можна шляхом внесення змін до способу життя, зокрема, змінити звички в харчуванні.

За даними Американського онкологічного товариства (ACS), дієта з високим вмістом червоного м’яса або перероблених м’ясних продуктів збільшує ризик розвитку колоректального раку.

До таких продуктів відносяться:

  • яловичина;
  • свинина;
  • ягня;
  • печінка;
  • фастфуди.

Також надмірна вага або ожиріння є фактором ризику. У чоловіків виявлено більш сильний зв’язок між ожирінням і колоректальним раком.

Відсутність фізичної активності, вживання алкоголю регулярно і у великих кількостях також збільшує ризик розвитку даної онкології. Куріння збільшує ризик розвитку багатьох інших видів раку, в тому числі, і колоректального.

Розпізнавання симптомів і своєчасний візит до лікаря сприяє ранній діагностиці, яка має вирішальне значення для успішного лікування хворих з раком товстої кишки.

: Обозреватель

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