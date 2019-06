Меланію Трамп розкритикувала за сонцезахисні окуляри під час церемонії «Дня Д» (фото)

Меланія Трамп піддавалася критиці за те, що вона носила сонцезахисні окуляри на церемонії Д-дня (висадки в Нормандії) – багато хто назвав дружину президента США Дональда Трампа «неповажною» і «нетактовною» для руху.

Про це повідомляє Yahoo.

«День Д» був найбільшим морським вторгненням в історію, коли Союзні війська Великобританії, Америки, Канади та Франції напали на німецьку армію на узбережжі Нормандії, Франція.

Це вважалося переломним моментом, який завершив Другу світову війну. За даними Бі-Бі-Сі, в об’єднаних силах загинуло 4,400 солдатів.

Проте під час святкування 75-річчя події, сидячи біля світових лідерів і ветеранів Д-Дня, перша леді міцно тримала свої великі дизайнерські сонцезахисні окуляри.

Twitter швидко розкритикував її за те, що не зняла їх під час важливої служби.

Why did Melania Trump not remove her sunglasses at this most solemn D day ceremony? How disrespectful! Mrs Macron wasn’t wearing sunglasses. I guess she is uncomfortable making eye contact. She thinks she is sitting on the French Riviera sipping champagne!!

— Marie LoGuercio-Drummond (@LoguercioMarie) 6 июня 2019 г.

Навпаки, інші помітні жінки – такі як дружина французького президента Еммануеля Макрона, Бригіт Макрон – залишили свої окуляри.

Меланію Трамп розкритикувала за сонцезахисні окуляри під час церемонії «День Д»

Проте, далеко не всі вважали, що кравецький вибір Меланії є неповажним, а деякі стверджують, що реакція була «дріб’язковою».