У Росії продовжать випускати «літак-вбивцю» Sukhoi Суперет (ВІДЕО)

У Росії не мають наміру припиняти виробництво літака Sukhoi Superjet 100, як і переглядати весь проект, після НП в Шереметьєво.

Таку заяву зробив віце-прем’єр Юрій Борисов на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

Про це повідомляє Інтерфакс.

«Загострення пристрастей після катастрофи спадає, розум бере своє. Ставити під сумнів сам проект немає ніяких причин. Ринковий попит на внутрішньому російському ринку і за кордоном зберігається. Проект повинен тривати. Випуск літака ніяких підстав припиняти немає », – сказав він.

Борисов стверджує, що немає ніяких підтверджень, що авіакатастрофа в Шереметьєво сталася з вини літака. За його словами, навіть потрапляння блискавки не призвело до незворотних наслідків.

Причинами авіакатастрофи, зазначив Борисов, стала «сукупність факторів, в тому числі і людських». У той же час він заявив, що не хотів би звинувачувати екіпаж.

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