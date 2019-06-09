Історія цієї незвичайної дружби людини і тигра почалася ще 6 років тому в індонезійській провінції Східна Ява, в місті Малангу. Господар 3-місячного тигреня попросив Абдуллу Шоле доглянути за нею. З тих пір вони стали нерозлучними.







Сьогодні Абдуллі Шоле 33 роки, а бенгальської тигрице Мулан 6 років і важить вона майже 180 кг.







Мулан велика: середня вага самок бенгальського тигра становить 140 кг і вважається, що максимально може досягати 180 кг.







Рекордний вага самця, вбитого в північній Індії у 1967 році бенгальського тигра, склав 388,7 кг. Це офіційно найвищий показник в природі серед усіх підвидів тигрів.







Смугаста подруга, довжиною 3 метри (разом із хвостом) і висотою 1 метр, живиться два рази на день і з’їдає близько 6 кг курячого м’яса і козлятини.







За словами Абдулли Шоле, він іноді не спить вдома на ліжку, а у вольєрі, поряд з великою кішкою. Правда, в цілях безпеки тут були встановлені залізні прути.







Бенгальський тигр є національною твариною Бангладеш — історичної Бенгалії, а також національною твариною сусідній Індії.







Популяція бенгальського тигра менше, ніж 2 500 особин, з перспективою зменшення.







В деяких місцях окремі тигри вважають людину доступною здобиччю через густонаселеності граничних з заповідниками територій.

«Вона зовсім не агресивна і є для мене справжнім другом! Ми часто граємо з нею».







Від спілкування з сверххищником у Абдулли Шоле є кілька невеликих подряпин, які залишила тигриця, випадково зачепивши лапою.







Це історія незвичайної дружби людини і тигра стала дуже популярна в інтернеті. Будемо сподіватися, що і надалі у цих двох справжніх друзів буде повне взаєморозуміння, адже ніколи не знаєш, що у потужного хижака на умі.











