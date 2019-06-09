Продукт, який провокує розвиток хвороби Альцгеймера

Вчені з США, що представляють Колумбійський університет, представили дані дослідження, які підтверджують наявність зв’язку між надлишком цукру в раціоні і розвитком деменції. Найбільший ризик розвитку хвороби Альцгеймера, вважають вчені, притаманний людям, які регулярно вживають солодкі напої, будь то чай з цукром або газована вода.Учені вели спостереження за станом 2 226 осіб, які були цілком здорові до початку експерименту. За сім років проекту у 429 людей розвинулася хвороба Альцгеймера.

Це спостереження продемонструвало: вживаючи щодня дві з половиною ложки цукру, людина автоматично опиняється в групі особливо високого ризику розвитку нейродегенеративних порушень.

Зокрема, дослідники констатували: щоденне поїдання 30,3 грамів цукру на 33 відсотка збільшує ймовірність захворювання сенільної деменції – слабоумства, що розвивається, у старечому віці через прогресуючу дифузну атрофію структур головного мозку.

Перш всього, дана знахідка повинна насторожити любителів солодких напоїв.

«Шкідливі будь-які солодкі напої – соки, лимонад та інші. Люди, які постійно п’ють солодкі газовані напої, на 54% частіше хворіють хворобою Альцгеймера, а ті, хто періодично обирає солодкі напої, – на 27% частіше», – повідомляється в доповіді вчених.

Медики закликали до скорочення цукру, який вживається.

: МедікФорум