Як очиститися, схуднути і оздоровитися за допомогою льону

У кишечнику накопичується більше 15 кг калових каменів, токсичних відходів життєдіяльності, які завдають непоправної шкоди нашому організму.
Очищення за допомогою клізм досить дорого і не завжди ефективно. За допомогою клізм відбувається очищення тільки невеликої ділянки товстої кишки (40-50 см).
Сьогодні ми пропонуємо вам рецепт порятунку від багаторічної слизу, калових каменів і паразитів, завдяки 1-3 десертних ложок спеціального борошна з насіння льону, протягом трьох тижнів. При цьому повністю збережіть мікрофлору кишечника.
Застосування: використовуйте при приготуванні їжі по 2-3 чайних ложки на одну порцію.
Очищення кишечника 1 тиждень:
1 десертна ложка борошна + 100 г сметани або кефіру
2 тиждень:
2 десертні ложки борошна +100 г сметани або кефіру
3 тиждень:
3 десертні ложки борошна +150 г сметани або кефіру
Борошно можна приготувати самим, змоловши насіння льону в кавомолці!
Приймайте цю суміш замість сніданку. Сметану можна замінити будь-яким кисломолочним продуктом. У період чистки обов’язково дотримуватися водного режиму: пити воду до 2 літрів в день.
Джерело Сакура