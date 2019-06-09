Як очиститися, схуднути і оздоровитися за допомогою льону

У кишечнику накопичується більше 15 кг калових каменів, токсичних відходів життєдіяльності, які завдають непоправної шкоди нашому організму.

Очищення за допомогою клізм досить дорого і не завжди ефективно. За допомогою клізм відбувається очищення тільки невеликої ділянки товстої кишки (40-50 см).

Сьогодні ми пропонуємо вам рецепт порятунку від багаторічної слизу, калових каменів і паразитів, завдяки 1-3 десертних ложок спеціального борошна з насіння льону, протягом трьох тижнів. При цьому повністю збережіть мікрофлору кишечника.

Застосування: використовуйте при приготуванні їжі по 2-3 чайних ложки на одну порцію.

Очищення кишечника 1 тиждень:

1 десертна ложка борошна + 100 г сметани або кефіру

2 тиждень:

2 десертні ложки борошна +100 г сметани або кефіру

3 тиждень:

3 десертні ложки борошна +150 г сметани або кефіру

Борошно можна приготувати самим, змоловши насіння льону в кавомолці!

Приймайте цю суміш замість сніданку. Сметану можна замінити будь-яким кисломолочним продуктом. У період чистки обов’язково дотримуватися водного режиму: пити воду до 2 літрів в день.

Джерело Сакура