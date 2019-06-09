Позбавити Надію Савченко звання «Герой України»: на сайті президента з’явилася петиція

На сайті президента України в розділі «Електронні петиції» з’явилося звернення до глави держави з пропозицією позбавити народного депутата України Надію Савченко раніше присвоєного їй звання «Герой України». Автором петиції є громадянин України Олександр Коваленко.

«Позбавити Надію Савченко звання« Героя України »за систематичну і неприкриту антиукраїнську діяльність на користь країни-агресора», – йдеться в тексті петиції. Вона з’явилася на сайті президента в суботу, 8 червня. На момент даної публікації її підтримали 427 чоловік з необхідних 25 тисяч. Втім, у автора петиції є ще 92 дня, щоб заручитися підтримкою співгромадян, і вона стала обов’язковою до розгляду.

Нагадуємо, що Савченко пригрозила Україні світовою війною в разі вступу в ЄС і НАТО.