Під прикриттям ФСБ: «ЛНР» налагодила хитру схему контрабанди в ЄС

У «ЛНР» розгорнулося масштабне виробництво фальсифікованого алкоголю низької якості, який незаконно постачають в Євросоюз через Білорусь і Росію.

За даними видання «Білоруський партизан», ФСБ РФ не тільки в курсі, але і курирує контрабанду фальсифікату.

«Підозрюють, що в Білорусі ці поставки теж мають своїх покровителів серед правоохоронних, митних та прикордонних органів. Але прослідкуємо шлях контрабанди від самого Луганська до кінцевого споживача», – розповіли у виданні.

Уточнюється, що в окупованому Луганську продукція підприємства «ЛугаНова» вирушає на вантажівках через українсько-російський кордон в Смоленськ. Там товар оформляється як продукт російського виробництва і отримує відповідний сертифікат.

А в Росії продають фальсифікат китайській фірмі-посереднику «CRYSTAL-C Investment Limited». Однак його відправляють не в Китай, а через Білорусь в Литву на логістичний склад в Тракай, звідки контрабанда потрапляє на склади офшорної компанії «LARKDALE CONSTRUCTION LLP».

У свою чергу, з Литви контрафакт вирушає у Великобританію, де реалізується роздрібними партіями через місцевих бізнесменів Ніла Сміта і Джонатана Вейла.