Перший помічник Зеленського зізнався, які у нього зобов’язання

Перший помічник президента України Володимира Зеленського Сергій Шефір, який раніше був сценаристом і продюсером «Студії Квартал-95», зізнався, які у нього зобов’язання.

Повідомляється, що зараз він відповідає не тільки за організацію щоденної роботи глави держави, але й за самого президента Володимира Зеленського.

«Моє завдання, крім основної роботи, в тому, щоб Володимир у політиці залишався людиною. Це основне завдання, щоб в політиці з’явилися порядні люди. Корона у нього вже й так ніколи не виросте, тому що він був досить популярним людиною», — прокоментував Сергій Шефір.

На питання, чи може влада змінити людей, він відповів, що ні.

«Нормальних людей влада не псує. Коли мені сказали, що гроші вас з Володимиром рассорят, насправді такого не сталося», — зізнався державний чиновник.